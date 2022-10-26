歐洲環保署：疫情後碳排攀升 減量目標難實現

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（中央社哥本哈根26日綜合外電報導）歐洲環保署（EEA）今天警告說，由於COVID疫情後經濟復甦，歐洲的溫室氣體排放量在2021年出現反彈攀升，若希望實現碳排減量目標，歐陸必須加緊努力。

歐洲環保署最新報告指出，從歐盟成員國所通報的初步數據顯示，2021年溫室氣體排放量比2020年增加了5%，主要由於Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後經濟復甦的緣故。不過，這還是比2019年疫情爆發之前的排放水準低了6%。

歐洲環保署專家史波瑞爾（Melanie Sporer ）告訴媒體說，「根據目前的預測」，歐盟要在2030年前淨排放量減少55% 的目標是無法實現的。

她說：「與1990年至2020年相比，為達到碳排量的不同目標，我們在2021年到2030年的每一年都需要加倍努力。」

歐洲環保署指出，能源供應產業是碳排量最大的行業，他們付出最大的努力。

能源供應產業從2005年到2020年，碳排量下降了43%，而運輸業和農業部門的排放量分別減少15%和2%。

歐洲再生能源歷經幾年急劇擴張後，目前在能源總消費中占比一直穩定維持在22%，而在過渡到綠色能源階段必須加速時，這是個令人擔憂的問題。

歐洲環保署表示，風力和水力發電需要以每年約2.5%速率加快成長，才能於2030年以前實現在再生能源中占比達45%的目標。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1111026