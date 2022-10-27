以色列和黎巴嫩簽署海界協議 探勘海上能源

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（中央社巴達／耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列和黎巴嫩領導人今天簽署美國促成的劃時代海上邊界協議，在外交上擯棄了數十年敵意，並為兩國進行海上能源探勘創造條件。

路透社報導，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）在巴達（Baada）簽署了批准這項協議的信函，接著以色列總理拉皮德（Yair Lapid）也在耶路撒冷簽署批准信函。稍後雙方代表團將在黎巴嫩邊界地區納庫拉鎮（Naqoura）的聯合國維和基地舉行信函遞交儀式。

拉皮德將這項協議譽為「一大成就」，黎巴嫩談判代表沙柏（Elias Bou Saab）則說，協議象徵兩國間的「新時代」開啟。不過嚴格說來，雙方現仍處在交戰狀態。

這項協議清除了以色列和伊朗支持下黎巴嫩真主黨（Hezbollah）可能爆發衝突的一個根源，可能有助於緩和黎巴嫩的經濟危機。

斡旋以、黎談判的美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）在會見黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）後告訴記者，他期望即使在兩國領導階層更新後，這項協議仍將延續。

霍克斯坦是指以色列11月1日選舉以及奧恩在10月31日屆滿任期而言，他表示，「無論不久後何人當選黎巴嫩總統」，這項協議都應延續。

不過儘管黎巴嫩和以色列都對和平化解一項爭端表示滿意，雙方獲致比較全面外交突破的可能性似乎仍渺茫。

拉皮德說：「放眼國際社會，並不是每天都會有一個敵國透過書面協議承認以色列國家。」

然而奧恩淡化了比較全面突破的可能性，他發表聲明說，海上邊界協議「並未帶有任何牴觸黎巴嫩外交政策的政治色彩或作用」。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111027