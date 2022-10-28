越寮開放邊界拚經濟 毒品販運更甚以往

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南與寮國警方表示，越、寮仍是金三角的毒品轉運樞紐，這些運到越南或寮國的毒品一則供應內需，或是轉往其他市場，且在越寮開放邊界之後，販毒活動猖獗更甚以往。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南與寮國警方26日在河內市舉行公安部部長級會議。與會官員表示，犯罪集團看上越、柬長達2300公里的邊界且鄰近中國、泰國與緬甸，因而選擇越南與寮國作為毒品的轉運站。

越南公安部副部長阮維玉（Nguyen Duy Ngoc）在會議上表示，毒販充分利用越南與寮國為了促進經濟的邊界開放政策，且毒品販運行動比以往更猖獗。

阮維玉指出，金三角位於中國、寮國、泰國、緬甸的交界，是世界上第二大製毒重鎮，僅次於南亞的金新月（Golden Crescent）地區。這些毒品被轉運至越南、寮國或再運往其他市場。

越南與寮國的警方表示，犯罪集團盡可能透過社群媒體聯繫而避免使用電話。在運送毒品的過程中，他們有自己的一套溝通行話，且全副武裝配有AK47步槍、狙擊步槍、手榴彈等。

警方表示，犯罪集團通常會雇用住在邊界地區的當地人幫忙運毒，這些人往往走非法小徑穿越邊界。為了避開警方的耳目，犯罪集團通常會將毒品藏在裝著竹筍乾與白米的農產品盒子裡。

越寮聯合行動已經找出將毒品從金三角運到寮國再轉運到越南的4條路線，警方還畫出一份邊界沿線的熱點地圖，詳列運毒的各樞紐。（編輯：林憬屏）1111028