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50至64歲11/1起開打公費流感疫苗 與COVID-19疫苗可同時接種
首頁 / 國際

中國宣布 德國總理蕭茲11月4日來訪一天

2022/10/28 18:55
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（中央社台北28日電）中國外交部發言人汪文斌今天宣布，應國務院總理李克強邀請，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於11月4日對中國進行正式訪問。蕭茲將是疫情爆發2年多來，第一位訪中的西方國家領袖。

中國外交部官網28日傍晚發布以上消息，形同證實蕭茲因為中國嚴格的防疫政策，只打算進行「一日遊」。

中國外交部未發布蕭茲訪中的具體行程。蕭茲除了確定將會見李克強，是否會見到中國國家主席習近平，將是外界接續關注焦點。習近平剛在中共20大取得第3個任期，而李克強已確定明年3月卸任。

德國聯邦政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）24日表示，由於中國防疫政策非常複雜，蕭茲訪中行程將非常短暫，且沒有計畫在北京過夜，「實際上只是一日遊」。

赫伯史揣特當時並表示，一個經濟代表團將會隨同蕭茲出訪中國，但由於旅行情況「並不簡單」，目前還不清楚代表團成員有哪些。

64歲的蕭茲9月下旬確診COVID-19，當時症狀輕微。（ 編輯：楊昇儒）1111028

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