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習近平將參加APEC峰會 泰國外交部：盼聽到其觀點

2022/11/1 19:50（11/1 20:35 更新）
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泰國外交部1日舉行APEC說明會，外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）（右）在說明會中表示，泰國歡迎並期待習近平參加APEC峰會。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年11月1日
泰國外交部1日舉行APEC說明會，外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）（右）在說明會中表示，泰國歡迎並期待習近平參加APEC峰會。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年11月1日
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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）中共總書記習近平將訪問泰國並參加APEC峰會，泰國外交部官員今天說，中國做為世界第二大經濟體，對亞太地區未來幾年走向有重大影響，各界都期待聽到習近平的看法和觀點。

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）昨天接受媒體訪問時表示，習近平將會出席亞太經濟合作會議經濟領導人峰會（APEC Economic Leader’s Meeting ）並與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會面。

泰國外交部今天舉行APEC說明會，外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）在說明會中表示，習近平不只是參加APEC峰會，還會在泰國進行國是訪問。

察猜指出，這是習近平連任中共總書記後第一次海外訪問，中國做為世界第二大經濟體，各界都期待聽到習近平的看法和觀點，習近平將會在亞太經合會企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）有公開演講。

察猜表示，中國對於亞太地區未來幾年的走向有重大的影響，泰國歡迎並期待習近平的到訪。（編輯：黃自強）1111101

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