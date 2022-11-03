土耳其2023大選是否變天 經濟外交議題成關鍵

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土耳其明年6月的總統及國會大選將是艾爾段掌權20年來最嚴峻考驗之一。（圖取自facebook.com/RTErdogan）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡2日專電）土耳其大選明年登場，分析指出，選民優先考量領導團隊可否成功處理經濟及外交議題。一般認為總統艾爾段若持續執政，將延續現行威權風格，在野陣營卻仍未能贏得選民信心，土耳其是否變天，仍未明朗。

強人艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）2003年至2014年擔任總理、2014年8月就任總統至今。近幾個月來，通貨膨脹率連連刷新紀錄，加上國民不滿境內大批敘利亞難民，明年6月的總統及國會大選將是艾爾段掌權20年來最嚴峻考驗之一。

安卡拉研究機構Metropoll創辦人森佳爾（Ozer Sencar）今天接受中央社專訪指出，土耳其選民優先考量的標準是候選人實力，以及是否有能力成立可成功處理經濟及外交政策議題的團隊。「只有這樣的領導者才能取信於大眾」。

對土耳其選民而言，森佳爾說，候選人及其所屬政黨過去的成功經驗是第2考量。第3則是候選人的政治觀點及宗教信仰。選民不太可能選擇與自己的政治觀點和宗教信仰相符、卻毫無成功經驗，也未被證明為強有力領導者的候選人。

他引述Metropoll 7月民調結果指出，一般認為艾爾段比所有政黨領導人都更具優勢，這是因為他有成功的經驗，領導力又強。

艾爾段聲勢原本處在低檔，近期支持率稍有起色。森佳爾分析，艾爾段清楚意識到，今年初以來，自己和執政的正義發展黨（AKP）支持率持續下降。於是，他試著祭出低利貸款等方式贏回因經濟危機而不再支持AKP及其友黨、且尚未決定投給誰的猶疑選民。

土耳其2023年將舉行總統及國會大選，根據安卡拉研究機構Metropoll的10月民調結果，經濟是左右土耳其投票行為的最重要因素。（Metropoll創辦人森佳爾提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年11月3日

森佳爾觀察，經濟危機是左右土耳其投票行為的最重要因素。然而，隨著政府宣傳，越來越多人認為土耳其經濟危機不是政府失能所致，而是受大趨勢影響，這降低經濟因素對投票行為的影響力。

外部局勢方面，森佳爾說，如今瑞典及芬蘭是否能加入北大西洋公約組織（NATO），艾爾段握有決定權，藉此討價還價。俄羅斯入侵烏克蘭後，艾爾段成為交戰方強而有力的調人。他與俄、烏維繫政經關係，並拒絕加入北約及歐洲聯盟（EU）對俄國實施的經濟制裁，從而使國家利益最大化，強化他於民眾眼裡的強勢領導人形象。

此外，森佳爾指出，在野陣營無法團結推舉一位總統候選人，予外界弱弱無能觀感，導致一大部分猶疑不決的選民重回執政黨懷抱。

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在位多年的艾爾段若明年繼續執政，森佳爾表示，受訪者多認為「艾爾段將延續現行的威權政府」。人們認為他不會視民主及法治為優先要項。大多數選民也認為他在處理經濟議題時，會展現更加專制的態度。

森佳爾說，在野陣營眾發言人信誓旦旦稱可以解決經濟及政治危機，然而，截至目前，他們還未能說服選民並給予選民信心。根據Metropoll調查，多數選民不認為在野勢力能解決國家經濟問題，而且隨著時間流逝，選民對在野陣營的治國能力漸持負面看法。（編輯：林憬屏）1111103