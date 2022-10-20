歐洲降低對俄能源依賴 蒲亭艾爾段協議在土耳其設天然氣中心

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歐洲各國在俄烏戰後持續降低對俄能源依賴，德國日前已拒絕俄羅斯指「可從北溪2號取得天然氣」的提議。圖為位於德國盧布明的北溪1號管線。（路透社）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）土耳其總統艾爾段今天表示，與蒲亭達成協議，土耳其將成立天然氣中心。專家分析，烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯對歐洲的天然氣出口大減，面對大量能源無處可售，經土耳其向歐洲輸氣將給蒲亭一條後路。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天於所屬的正義發展黨（AKP）會議上指出：「土耳其也將成立天然氣中心。在我們上回的會晤中，我們在這個議題上與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）達成一致立場。」

艾爾段說：「按他自己的話說，蒲亭向世界宣布，歐洲可以從土耳其獲得天然氣。」

他表示，能源危機當頭，西方國家越來越憂心。而土耳其「沒有這樣的狀況」。

蒲亭13日在哈薩克與艾爾段面對面磋商時說，莫斯科將考慮在土耳其開發天然氣中心。艾爾段會後宣布，根據俄羅斯提議，安卡拉和莫斯科將共同在土耳其色雷斯（Thrace）地區建設天然氣中心，將土耳其溪（TurkStream）天然氣管線定位為北溪（Nord Stream）的替代方案，使更多天然氣經黑海出口至土耳其。

莫斯科因技術問題停止由北溪1號（Nord Stream 1）供氣，爾後提議經北溪2號（Nord Stream 2）增加向歐洲輸氣，遭德國拒絕。土耳其天然氣中心可能有助歐洲在冬季來臨前，克服日益嚴峻的能源挑戰。

可行性方面，阿拉伯新聞報（Arab News）17日分析，仍有幾個細節待解。

北溪2號鋪設在波羅的海海底，幾乎與北溪1號平行。（中央社製圖）

土俄關係專家塞翟（Aydin Sezer）表示，應謹慎看待莫斯科向土耳其提出的提議。「一方面，這是需求問題。雖然冬季將至，歐洲仍試圖擺脫對俄天然氣的需求」。

「此外，土耳其長期以來一直盼能成為能源中心，但是先前的計畫總將土國定位為過境國。目前還不清楚這項提議是否會再次使土耳其只扮演讓俄羅斯天然氣通過的國家」。

塞翟認為，要成為能源中心，土耳其要能夠設定天然氣參考價格，並可以從不同來源獲得天然氣，包括俄羅斯、亞塞拜然、伊拉克及土庫曼等國。「如果俄羅斯是天然氣唯一來源，價格將再次由供應國而不是土耳其設定。身為中心，代表可以設定價格並能從不只一處取得能源」。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）說，在土耳其成立天然氣中心符合俄土於烏克蘭戰爭爆發後互動漸增的背景。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其能源高度依賴莫斯科，俄羅斯入侵烏克蘭以來，未加入西方制裁陣營。

（中央社製圖）

卡加泰指出，「具體而言，土耳其親烏克蘭，但並非反俄。土國於軍事上挺烏克蘭，但也與俄維持深厚的經濟關係」。因為土耳其需要俄羅斯現金活絡其經濟、旅遊業及進行直接投資。「能源是這種互惠關係的一環」。

他說，土耳其為俄羅斯提供通往歐洲及全球經濟的出口，這點很重要。因此，能源中心的提議將給蒲亭一條後路。對艾爾段來說，這在經濟及政治層面上都非常有利，因為他將告訴土耳其民眾，當歐洲人民忍受冬天凍寒時，土耳其在獲取天然氣方面處於如此有利的地位。

目前還不清楚這項計畫是否會使土耳其遭受制裁。

卡加泰說，美國政府可能會利用企業對企業的關係，說服土耳其公司避免與俄交易。

美國財政部8月致函土耳其銀行及企業表示，如果與俄交易，將無法取得美元。土耳其國有銀行使用俄國Mir支付系統，也遭美方抨擊。

地緣政治分析師維卡里（Madalina Sisu Vicari）表示，蒲亭的提議有兩項目標：增加俄羅斯和土耳其間的地緣經濟依存度，並為俄羅斯天然氣保留部分歐洲市場。

她說，歐洲仍是俄羅斯能源的主要市場，自戰爭開始以來，俄羅斯對歐洲的天然氣出口急劇下降，且將持續如此。

維卡里指出，此外，俄羅斯和烏克蘭的天然氣過境合約將於2024年終止。「儘管如此，雙方已經在付款及仲裁議題上產生爭執；更重要的是，戰爭造成新地緣政治情勢，俄羅斯及烏克蘭似乎不可能在2024年以後達成新天然氣協議」。因此，俄國將有大量天然氣無市場可出口。

與艾爾段會晤時，蒲亭表示：「如果土耳其及其他國家的潛在買家有興趣，俄羅斯可以考慮在土耳其建造另一條天然氣管線及天然氣中心，與第3國貿易，當然，這以歐洲國家優先，前提是他們要有興趣。」

維卡里說，這項計畫的可行性「取決於歐洲聯盟（EU）國家是否願意於明年繼續購買俄羅斯天然氣，並透過土耳其買」。

她指出，這將主要受到地緣政治因素影響，也就是烏克蘭戰爭的結果、戰後西方與俄羅斯的關係，以及土耳其與歐盟的關係。（編輯：馮昭）1111020