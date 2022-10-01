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爭取支持加入北約 瑞典解除對土耳其武器禁運

2022/10/1 17:58
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）北約成員國土耳其曾表態反對瑞典、芬蘭加入北約，之後雖放行但開出若干條件，包括要瑞典解除對土國的武器禁運。瑞典戰略產品檢查局（ISP）昨天表示，決定核發瑞典國防產業向土耳其後續交貨的許可證。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，促使芬蘭、瑞典放棄數十年來的軍事不結盟政策，於5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。不過，申請加入北約需得到30個成員國全數批准。土耳其出手反對，使這兩國的北約之路被迫延後。

土耳其指責芬蘭和瑞典為庫德族「恐怖分子」提供避風港，數十年來這些武裝分子的叛亂行動已奪走數萬條人命。土國領導人也呼籲這兩國解除2019年因土耳其在敘利亞軍事行動而實施的武器禁運。

土耳其、芬蘭及瑞典6月在北約峰會期間達成突破性協議，瑞典及芬蘭同意採取一系列措施來解決土耳其對兩國候選資格的疑慮。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）辦公室當時發布聲明表示，芬蘭和瑞典同意在打擊庫德工人黨（PKK）及其他庫德族好戰團體上與土耳其充分合作，並解除對土國的武器禁運。

北約30個成員國7月初簽署協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟。接下來需要各成員國的國會通過協議，北約即可完成1990年代中期以來最重大的擴張行動。艾爾段曾放話，芬蘭和瑞典必須先遵守協商時對土耳其的承諾，否則協議不會送交土國國會審議。

路透社報導，瑞典戰略產品檢查局（ISP）昨天表示，第3季開始發放出口許可證。基於保密原則，檢查局未透露哪些公司或產品獲准出口土耳其。

ISP指出，考量到國防及安全政策條件改變，ISP經過全面檢視後，決定核發瑞典國防產業向土耳其後續交貨的許可證。

從5月芬蘭與瑞典表態加入北約以來，不若外界預期般一帆風順，外媒分析，土耳其應是藉此當籌碼向西方國家開條件。

「紐約時報」（The New York Times）報導，土耳其是北約軍力最強大的成員之一。新成員加入北約需30個成員一致同意。艾爾段顯有意藉此當籌碼。土耳其會不時在北約裡擺擺架子，2014年北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）提名案，艾爾段就曾借題發揮，最後這類小摩擦都透過外交途徑解決。

歐洲外交關係協會（ECFR）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）也認為，艾爾段的不滿也在於瑞典是歐盟裡幾個最緊盯土耳其人權議題的國家之一；此外，艾爾段可能也不願得罪俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），「艾爾段知道現在他的話有份量，拿來當籌碼，藉機向西方討價還價」。（編輯：周永捷）1111001

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