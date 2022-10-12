石油產業繁榮國內需求穩定 俄度過首波制裁衝擊

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯的經濟或許面臨了諸多長期挑戰，但現在能源出口似乎發揮了韌性，協助俄羅斯度過西方就侵烏祭出的首波制裁。

法新社報導，莫斯科當局表示，俄羅斯的通貨膨脹緩解，想要就業的人口幾乎都有工作，與許多金融專家預測的慘況相悖。

國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）今天在最新報告中支持俄羅斯的觀點，稱由於俄羅斯有石油出口且國內需求相對穩定，經濟衰退程度將未如預期的嚴重。

IMF現在預估，以季增年率來看，俄羅斯經濟在第2季收縮21.8%後，2022年將僅萎縮3.4%。然而，IMF6月才預測，俄羅斯經濟2022年全年將下滑6%。

IMF最新的世界經濟展望報告（World Economic Outlook Report）提到：「俄羅斯經濟萎縮幅度未如先前預測的嚴重，反映了在財政與貨幣政策支持下，俄羅斯的原油出口與國內需求發揮了韌性，且恢復了對金融體系的信心。 」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月時曾表示，俄羅斯的經濟狀況逐漸變得「正常」，最糟的風波已經過去。俄羅斯2月對烏克蘭發動軍事行動，西方隨即祭出一連串經濟制裁措施。

蒲亭說，俄羅斯失業率已降到最低，來到3.8%，年通膨率降至13.7%，從春季初期制裁開始產生衝擊的創紀錄高點回落。

國際金融協會（Institute of International Finance）副會長里巴科娃（Elina Ribakova）告訴法新社：「我們認為首波制裁造成的衝擊已經過去，尤其是對金融業而言。」

俄羅斯切斷與西方國家的外交與經濟連結，反而讓莫斯科與渴求能源的中國加速修補關係。兩國隔著4000公里長的邊界。

莫斯科國立大學（Moscow State University）經濟學家朱巴列維奇（Natalia Zubarevich）告訴法新社，俄羅斯企業幾乎被排除在歐洲市場外，「被迫在其他市場尋找替代選項，尤其是在亞洲與土耳其」。

俄羅斯對中國的天然氣出口改用盧布與人民幣結算，這對克里姆林宮將美元排除在俄羅斯經濟外的行動是一大勝利。

儘管華府呼籲增產，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）上週仍決定再度減產，莫斯科當局也樂見。俄羅斯將因原油價格攀升而受惠。

關於是否對俄羅斯原油價格制定上限，由於中國與印度看似不願跟進，七大工業國集團（G7）一直難以達成共識，俄羅斯的經濟前景看來的確有改善。

至於2023年，IMF現在預測俄羅斯經濟將萎縮2.3%，比7月預估的3.5%樂觀。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1111012