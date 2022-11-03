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美國出售澳洲24架C-130J運輸機 總價逾2千億

2022/11/3 14:56
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國防部今天宣布，國務院批准對澳洲出售24架C-130J運輸機（C-130J-30 Super Hercules）及相關設備，價格高達63.5億美元（約新台幣2046億元）。

綜合法新社及路透社報導，美國國防部在聲明中表示：「這次擬議的軍售案，將提升澳洲對當前及未來威脅的因應能力，為澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force, RAAF）的貨運機隊汰舊換新，確保可靠的空運能力。」

根據這份聲明，這項交易的主要承包商為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.），此次軍售有助提升澳洲空軍整體作戰能力。

美國國務院批准這項擬議的軍售案後，國防部轄下的國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）今天依規定通知國會。

國防安全合作署發出的通知，並未表明合約已簽署或談判已結束。

國防部在聲明中表示：「這項擬議的軍售案將支持美國的外交政策和國家安全目標」，並指出「澳洲是我們在西太平洋地區最重要的盟友之一。」

反觀國內，中華民國空軍目前共有19架C-130H運輸機，迄今已服役達38年。軍方今年9月證實，國防部已決定分階段進行C-130H運輸機的性能提升計畫。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111103

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