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俄國在國際壓力下重返穀物協議 運糧船復航黑海

2022/11/4 12:41
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（中央社基輔3日綜合外電報導）在國際施壓下，俄羅斯迅速恢復遵守俄烏之間的穀物運輸協議，同意讓糧食運輸船安全通過，船隻今天重新開始通行。同時，七大工業國集團（G7）矢言協助烏克蘭人度過將臨的冬天。

法新社報導，俄羅斯昨天宣布重新遵守協議，聯合國今天表示，有7艘船正在通過黑海（Black Sea）的航運水道。

但俄羅斯政府表示，尚未決定是否將穀物協議延長至11月19日以後。這項協議是在聯合國和土耳其居中協調下達成，以避免出現全球糧食緊急狀況，原始協議中寫有這個續約日期。

烏克蘭是世界上最大的穀物生產國之一，俄羅斯入侵烏國，將2000萬公噸糧食封鎖在港口，直到7月達成安全通道協議為止。

俄羅斯上週宣布暫停參與這項穀物出口協議，經土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）斡旋後，俄國國防部昨天同意恢復遵守協議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲延長協議，以減少全球「飢餓風險」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1111104

古特瑞斯
烏克蘭控俄羅斯封鎖穀物走廊 船隻滿載卻無法離港 黑海艦隊遇襲 俄羅斯暫停實施烏克蘭穀物出口協議
艾爾段
土耳其通膨率再飆至85.5% 總統矢言2023年初緩解 澤倫斯基感謝土耳其挽救運穀協議 先向非洲救急
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