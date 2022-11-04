新加坡擴大雙價疫苗接種對象 再發免費快篩劑

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）新加坡因Omicron新型變異株XBB引起的疫情正在消退，但目前仍有多個變異株在全球傳播，也可能出現新毒株。星國將擴大為18歲至49歲民眾接種雙價疫苗，更新疫苗的保護力。

新加坡衛生部今天發布新聞稿表示，跨部會抗疫工作小組持續關注XBB引起的疫情，並注意到這波疫情正在消退。儘管如此，目前全球仍有多個變異株傳播，也可能出現新變異株；隨著國際旅遊恢復，傳染力高的新變異株可能在沒有太多預警下進入新加坡，預先做好準備變得更加重要。

衛生部表示，維持最新的疫苗保護力仍是重要防線之一。新加坡已優先開始為年滿50歲者、醫護人員接種莫德納雙價疫苗，自7日開始，將擴大為18歲至49歲者施打雙價疫苗。

對18歲及以上的民眾，若已接種3劑信使核糖核酸（mRNA）或Novavax （Nuvaxovid）COVID-19疫苗，或4劑科興疫苗，且距離上次接種時間已超過5個月，衛生部建議，應再接種雙價疫苗。

新加坡日前也批准使用輝瑞生產的COVID-19雙價疫苗，供12歲及以上的民眾作為追加劑使用，衛生部表示，此款疫苗預計年底前運抵星國。

此外，隨著重複感染變得越來越常見，衛生部鼓勵，民眾若出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕及發燒等症狀，距離上次確診已過了28天，就應再次檢測。

為鼓勵民眾自我檢測，跨部會抗疫工作小組將第4度發放免費快篩試劑給每戶家庭。預計21日起，每戶家庭將陸續收到12劑試劑。

新加坡先前受到XBB影響，單日確診人數又破萬，但近期已逐漸下降。衛生部通報，今天新增3128人確診，再添2起死亡案例；累計211萬8749起確診案例，其中1685人病故。

在疫苗接種率方面，星國92%人口已完整接種，80%人口接種追加劑。（編輯：黃自強）1111104