中國火箭殘骸擾亂航班交通 西班牙短暫關閉領空

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中國火箭殘骸通過西班牙巴塞隆納等多個城市上空，干擾空中交通，西班牙短暫關閉領空。圖為一架飛機從巴塞羅那的機場起飛。（路透社）

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（中央社馬德里4日綜合外電報導）西班牙官員表示，由於中國火箭殘骸通過西班牙巴塞隆納等多個城市上空，干擾空中交通，西班牙今天短暫關閉領空。

法新社報導，加泰隆尼亞的民防機構在推特發文表示，「由於長征五號B運載火箭（CZ-5B）殘骸通過時可能造成危險」，加泰隆尼亞東北部，以及其他多個地區的班機有40分鐘「完全禁飛」。

推文稱，領空關閉自當地時間上午9時38分（台灣時間16時38分）開始，也影響西班牙北部多個地區。

西班牙機場航管局（AENA）表示，加泰隆尼亞首府巴塞隆納、東北部城市塔拉戈納（Tarragona）、路斯（Reus）、巴利阿里群島 （Balearic Islands）的伊維薩島（Ibiza），以及其他地點的班機起降因此暫時受到干擾。

長征五號B運載火箭10月31日在中國南部發射，搭載「天宮太空站」的最後一個艙段。

美國太空司令部（U.S. Space Command）在推特發文表示，火箭殘骸約在西班牙時間上午11時1分（台灣時間18時1分）於太平洋中南部上空墜回地球。（譯者：戴雅真/核稿：楊明暐）1111104