美樂透「威力球」連槓39期 頭獎上看510億破紀錄

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國樂透「威力球」已連39期槓龜，明天開獎可望開出頭獎，目前頭獎彩金已飆升至16億美元（約新台幣510億元），是世界上有史以來最高額樂透獎金，中獎率約2.922億分之1。

法新社報導，威力球上一次頭獎於8月3日在賓州（Pennsylvania）開出，此後就一連槓龜至今，頭獎彩金也持續累積，明天當地時間晚上10時59分（台灣時間上午10時59分）將在佛羅里達州（Florida）開獎。

目前威力球最高頭獎金額是在2016年開出，由加州（California）、佛羅里達州（Florida）及田納西（Tennessee）的得主共享15.86億美元彩金。

根據威力球主辦單位說法，贏得頭獎的機率僅2.922億分之1。

頭獎得主並不是唯一獲得大筆鈔票的人，美國稅務機關將對彩金課徵約40%的稅，州政府及地方政府都想分杯羹。

獨得頭獎的得主可選擇一次性支付，或在29年內分30次支付。若以這次頭獎彩金計算，選擇一次性支付者可獲7.824億美元。

如果明天開獎再沒人中獎，累計的槓龜次數將追平前高紀錄。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111105