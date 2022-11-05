教宗赴巴林訪問 主持3萬人露天彌撒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴林麥納瑪5日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在以伊斯蘭教人口為主的巴林主持露天彌撒，約有3萬名揮舞旗幟的信徒參加，這是教宗前進波斯灣地區佈道的高潮。

法新社報導，部分信眾在巴林國家體育場等候85歲教宗現身時眼含淚水。這座體育場是巴林最大的活動場地。

因為膝蓋不適而使用輪椅和拐杖的教宗，在兩側敞開的教宗座車上展露笑容，向信眾揮手，車旁跟隨著十多名安全人員和看護。

現場傳出100多人跨國合唱團以多國語言唱出的歌聲，阿根廷籍的教宗站在座車上，親吻著被舉高以迎接他蒞臨的兒童。座車緩慢駛向一座白色的舞台，台上背景是個黃色的大型十字架。

這是教宗第2次訪問資源豐富的波斯灣地區。2019年他曾前往阿拉伯聯合大公國，為17萬名信眾主持彌撒。

出生印度、現居巴林的46歲志工艾布蘭奇斯（Philomina Abranches）表示：「我們凌晨1時就來了，整晚沒睡覺。我們十分興奮，我們都稱教宗『爸爸』，他比誰都更能代表世界和平，而我們現在需要的就是世界和平。」

同為巴林居民、現年63歲的赫達（Margerite Heida）說：「迎接教宗方濟各的感覺再好不過，這是今年第一大事。」

現場許多信徒是由波斯灣各地前來一睹教宗容顏，整個波斯灣地區共有大約200萬名天主教徒，多半是來自南亞和菲律賓的移工。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111105