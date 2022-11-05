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爭取土國支持入北約 瑞典和庫德族團體劃界限

2022/11/5 21:10
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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）瑞典外交部長比爾史特龍今天告訴瑞典廣播電台，新政府將和庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）保持距離，以爭取土耳其首肯瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。

路透社報導，土耳其將敘利亞庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），以及其政治組織庫德民主聯盟黨（PYD）視為庫德工人黨（PKK）的延伸組織。庫德工人黨1980年發動叛亂活動，而被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

瑞典、美國以及其他多個北約國家，支持人民保衛軍對抗極端組織伊斯蘭國（Islamic State）。然而，土耳其揚言瑞典若不停止支持人民保衛軍，將阻撓瑞典申請加入北約。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）告訴國營的瑞典電台：「這些組織和庫德族工人黨過於密切，不利我們和土耳其之間的關係。」

「（我們的）主要目標是瑞典加入NATO。」

瑞典新總理克里斯德森（Ulf Kristersson）即將親赴安卡拉，說服土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）同意瑞典加入北約。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭於5月宣布一起申請加入北約。

北約30個成員國中已有28個國家批准通過。芬蘭和瑞典本週表示，他們對於匈牙利也將撤銷反對立場有信心。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111105

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