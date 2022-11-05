觀光局辦越南台灣週 以鹽酥雞珍奶攬客遊台

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為了促進越南旅客赴台遊，交通部觀光局駐胡志明市辦事處4至6日在胡志明市舉辦台灣週活動，並邀請台灣廠商到場販售珍奶、鹽酥雞等台式美食。（交通部觀光局駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年11月5日

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）交通部觀光局駐胡志明市辦事處一連3天與HELLO WEEKEND MARKET合作舉辦台灣週活動，邀請廠商在場販售珍奶、紅豆餅、鹽酥雞等台式美食，盼旅客聞香之後能燃起赴台遊的興趣。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，台灣自10月13日開放國際旅客赴台觀光後，越南民眾對台灣旅遊產品詢問不斷，辦事處進一步藉11月4日至6日的台灣週活動提供相關旅遊資訊。

周欣毅指出，許多越南旅客一提到去台灣玩，就會想要品嘗台灣的美食，因此台灣週活動除推廣台灣旅遊的最新資訊及產品，更特別邀請在越南的台灣廠商到場賣珍珠奶茶、紅豆餅、鹽酥雞、鳳梨酥及台式燒臘等。

此外，周欣毅表示，這次活動以天燈及鐵道等元素打造台灣味，現場也安排歌手演唱台灣歌曲，且從白天不間斷唱到晚上；民眾前來打卡還可以領取小禮物，有吃又有拿，內容相當豐富。

自台灣開放國際旅遊迄今，觀光局已邀請3梯次越南官方及旅行社業者赴台踩線，且主要安排以往比較罕見的台灣旅遊產品，例如造訪北投及宜蘭礁溪等溫泉區。

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周欣毅表示，越南業者踩線後認為，前述景點的特色、品質及交通便利性都不輸給日本。據業者轉述，越南旅客已開始預訂相關行程，更希望便利觀光團簽證作業的觀宏專案可以盡速開放。

周欣毅指出，配合國境開放，除了這次的台灣週活動，觀光局在今年也會推出許多推廣活動，例如與台灣茶飲店推出聯名促銷計畫、舉辦喔熊T-shirt設計大賽等，盼暌違兩年的台越觀光市場能迅速回溫。（編輯：陳惠珍）1111105