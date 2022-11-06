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美方結束赴港審計檢查 後續調查可能持續數週

2022/11/6 13:38
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（中央社台北6日電）經歷7週密集調查後，外媒報導，美國審計監管部門在香港針對多家在美上市中企的實地調查已在4日結束，現在仍無法判斷檢查結果是否令美方滿意，後續可能會依調查結果要求提供更多訊息。

美國針對中資企業的審計檢查始於今年9月，檢查依據是今年8月間中美雙方達成的審計監管合作協議。這項協議允許美國主管機關監管檢查中國和香港的會計師事務所，藉此避免200多家中國企業自美國證券交易所下市風險。

路透社引述消息人士說，在7週密集的實地調查後，工作已經於4日結束，負責調查的美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）相關人員已陸續離開香港返回美國。

報導提到，雖然PCAOB已經結束實地調查，但後續的檢查仍會持續，在返回美國之後可能仍會依據標準檢查程序要求企業提供更多的訊息。「距離檢查正式結束、提出報告，可能還需要數週。」

過去10多年間，美國的監管機構持續要求在美上市的中國企業應該提供審計資料，然而北京則拒絕美方檢查會計師事務所的要求，理由是涉及國家安全。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111106

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