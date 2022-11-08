疫後首度出訪 李克強赴柬埔寨參加東亞峰會

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（中央社台北8日電）中國國務院總理李克強疫情後首度出訪，參加在柬埔寨金邊舉行的第17屆東亞峰會。訪問前夕，李克強在柬埔寨多家媒體發表文章，強調中國支持東協國家，和中國在一起，沒有選邊站的壓力。

李克強應柬埔寨首相洪森邀請，於今天起至13日出席在柬埔寨金邊舉行的第17屆東協峰會（EAS）並對柬埔寨進行正式訪問。這是COVID-19疫情爆發以來，李克強首度出國訪問。他上次出訪是2019年11月前往泰國曼谷參加區域全面經濟夥伴關係協定（RECP）領導人峰會暨第14屆東亞峰會。

據新華社報導，在出訪前夕，李克強於7日在柬埔寨的「高棉時報」、「柬華日報」，以「為友誼再攀高峰，為合作再闢新路」為題發表文章，強調中柬關係近年來不斷取得新的發展，並稱中國堅定支持東協團結和中心地位。

據文章，李克強細數過去10年來中國與東協的各項合作與經貿成果，例如連接中國與寮國的中老鐵路、印尼雅萬高鐵等，為地區經濟成長和民生改善提供強大支持；貿易額從4000億美元成長至8000億美元，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署生效，成為全球經濟規模最大、覆蓋人口最廣的多邊自由貿易協定。

他也提及，面對困難和挑戰，地區國家妥善處理海上問題與分歧，積極推進「南海行為準則」磋商，展開涉海務實合作，努力把南海建成和平、友誼、合作之海。

李克強不忘強調，中國始終堅定支持東協團結和中心地位，讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖，「各國可以放心，同中國在一起，沒有選邊站隊的壓力，只有團結共進的動力。」

據中國外交部發布，除東亞峰會外，李克強此行還將出席第25次中國—東南亞國協（10＋1）領導人會議、第25次東協與中日韓（10＋3）領導人會議。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111108