美國「威力球」頭獎彩金破紀錄 將延後開獎

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國樂透「威力球」（Powerball）連40摃，頭獎彩金累積19億美元（約新台幣608億元），創世上最高獎額紀錄。由於官方宣布將延後開獎，全美彩券熱潮勢必進一步升溫。

法新社報導，美國加州彩券局（California Lottery）7日晚間宣布延後開獎，因為他們需要更多時間來完成安全協議驗證。

加州彩券局在推特發文稱，「威力球有嚴格的安全要求，48個彩券局全都必須滿足相關要求，才能進行開獎。目前還沒有具體的預計開獎時間。」

由於上一期獎號5日揭曉時無人中頭獎，新一期頭獎獎金上看破天荒的19億美元。一些平時不玩彩券的人也想碰碰運氣，在全國各地的便利店大排長龍買彩券。

據報導，贏得頭獎的機率仍是2.922億分之一。若有多人下注相同號碼，則彩金平分。

上一次有人中威力球頭獎是在8月3日，當時賓州一名幸運兒估計抱走2.069億美元。此後威力球頭彩獎金不斷累增。

雖然5日無人拿到頭獎，仍有16張彩券符合5個主號碼，各得100萬美元。

每張威力球彩券價格為2美元，中獎者可選擇一次領取，或可選擇分29年領取。過往經驗顯示，多數贏家都會選擇一次領取。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1111108