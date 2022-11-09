韓COVID-19確診再增 估12月後達高峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國COVID-19疫情隨病毒好發的冬季來臨，再次出現擴散跡象，單日新增確診數連續2天達6萬例以上。防疫當局預估，這波高峰將落在12月之後，單日最高可能新增18萬例確診。

據中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，韓國新增6萬2472例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，連續兩天達6萬多例，也是9月15日以來最高紀錄。韓國最近一週平均每天新增約4.5萬例確診，當局判斷已正式進入冬季大流行期間。

中央防疫對策本部在今天上午記者會中表示，冬季疫情再次擴散後預計不輸今年夏天狀況，單日新增確診數最多可能達18萬例，高峰當週每天平均估達13萬例。

中央防疫對策本部說明，就疾病管理廳與民間研究機構的模型推演結果，最高峰單日確診數可能落在5萬至20萬例，高峰將視有無新型變種病毒傳入，可能落在12月或之後。

為因應可能再次到來的疫情，當局表示，已購買200.4萬人份治療劑，其中140.4萬人份已到貨；核酸檢測（PCR）量能單日最多能檢測85萬人份，可進行快速抗原檢查（RAT）的醫療院所也有1萬多處。

當局表示，目前不考慮恢復海外旅客入境前及入境後進行篩檢的要求，但若有地區因世界衛生組織（WHO）通報出現新型變種病毒，或是因確診數、死亡率快速增加，可能考慮採取指定為第2級「注意國家」，限制簽證發給及航班出入，或要求旅客在入境前後進行篩檢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考慮確診者連續3週增加，重症及死亡人數也持續新增，韓國防疫當局在10月第4週將全國、首都圈及非首都圈地區的疫情危險度都從「低」上調至「中等」，11月第1週也維持在中等。當局表示，至冬季流行期結束為止，都將維持室內必須戴口罩，以及確診者需隔離7天的規定。

值得注意的是，今年度大學入學測驗將在11月17日舉行，為避免確診學生權益受損，或因隱匿病情造成疫情擴散，當局決定讓確診學生仍能在特定考場應試，但要求11月起確診學生立即通報當地教育廳，接受相關協助。（編輯：馮昭）1111109