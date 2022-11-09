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日本研判北韓射彈掉落專屬經濟區外 已提出抗議

2022/11/9 16:29（11/9 16:34 更新）
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府防衛省今天表示，北韓在日本時間下午3時31分左右從西岸附近朝東方試射一枚彈道飛彈，研判掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側海域，已透過外交管道提出抗議。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天向東海發射一枚不明彈道飛彈。韓聯社報導指出，美國期中選舉正在開票，北韓可能特地選在敏感時機挑釁。

日本放送協會（NHK）報導，已知這枚彈道飛彈以不到50公里的極低高度飛行約250公里，研判掉落在朝鮮半島東岸附近的日本EEZ外側海域。

北韓11月3日試射包括疑似洲際彈道飛彈（ICBM）在內的彈道飛彈，本月5日也試射4枚短程彈道飛彈，今天是11月第4次試射彈道飛彈，防衛省持續進行警戒。

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日本防衛大臣濱田靖一受訪時說，北韓今天下午3時31分左右從內陸朝東方試射一枚彈道飛彈，推測掉落在日本EEZ外側海域，至今尚未接獲有機艦等遭受波及的通報。

日本內閣官房長官松野博一下午在記者會上說，北韓至今不斷試射飛彈的一連串行動，威脅日本、區域及國際社會和平與穩定，日本政府絕對無法容許，已透過駐北京大使館向北韓提出抗議。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111109

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