美國期中選舉開票期間 北韓再次發射彈道飛彈

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）南韓合同參謀本部表示，北韓今天向東海發射一枚不明彈道飛彈。韓聯社報導指出，美國期中選舉正在開票，北韓可能特地選在敏感時機挑釁。

南韓與美國2至5日進行「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演期間，北韓發射約35枚飛彈，時隔4天再次發射彈道飛彈，南韓軍方正在分析相關數據。

美國8日進行期中選舉，目前正在開票，北韓可能特別選在美國無暇顧及外務時機挑釁；此外，南韓也正在進行模擬因應北韓核武、飛彈等各種威脅的太極軍演，也可能成為北韓發射飛彈的藉口。

北韓上一次發射飛彈是5日上午11時32分左右，從平安北道向西海上發射4枚短程彈道飛彈（SRBM）；2、3日也接連發射多枚短程彈道飛彈及推測為火星-17的洲際彈道飛彈（ICBM），其中一枚短程彈道飛彈還落在北方界線（NLL）以南。

北韓在屢次發射飛彈前後公開批評南韓與美國聯合軍演，稱「警戒風暴」為「以升高國際緊張為目的的公然挑釁」，並表示已進行對南韓空軍基地、飛機及一座南韓主要城市的模擬攻擊。（編輯：陳惠珍）1111109