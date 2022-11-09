北韓疑發射蘇聯舊型地對空飛彈 南韓：明顯挑釁

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）南韓軍方今天公布日前回收北韓發射飛彈殘骸的分析結果，稱北韓將這枚疑似為蘇聯時期研發的SA-5地對空彈道飛彈用於地對地攻擊，明顯有意挑釁。

南韓軍方日前在北方界線（NLL）以南海域打撈出疑似為北韓發射飛彈殘骸，南韓國防部今天公布相關分析結果，判斷這枚彈體上只有俄文字母、而無韓文字的飛彈為蘇聯時期研發的SA-5地對空飛彈。

韓聯社引述軍方人士說法報導，北韓過去曾大量進口使用蘇聯開發的武器，因此無法確定這枚飛彈是否由俄羅斯製造。

軍方說明，SA-5雖為地對空飛彈，但也能用於地對地攻擊，俄羅斯近期在對烏克蘭的攻擊中也曾將地對空飛彈用於地對地攻擊。但北韓在試射飛彈時，不依飛彈原本設計目的使用，而是瞄準北方界線以南進行地對地射擊，南韓軍方譴責此舉為「明確挑釁」。

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北韓2日向北方界線以南公海發射彈道飛彈，是兩韓分裂以來首次，引發南韓政府特別關注。軍方也在今天公布分析結果後再次譴責北韓違反兩韓919軍事協議的行動，表示不會容忍北韓任何威脅南韓國民生命安全的行為，將以韓美同盟的壓倒性力量應對。

南韓軍方也指出，SA-5攻擊力較北韓的新型短程彈道飛彈威脅度低，準確度也沒那麼高，完全在南韓軍方防禦體系的因應範圍內，對於北韓為何選擇發射舊型飛彈，軍方相關研究單位仍在分析，「可能是為混淆我方視聽，或有其他內部需求」。（編輯：韋樞）1111109