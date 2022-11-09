美制裁受困印尼海域油輪 允許外界協助脫困

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（中央社新加坡9日綜合外電報導）美國駐新加坡大使館今天表示，美國已允許外界和目前遭到制裁並受困在印尼海域的一艘超級油輪進行接洽，以解救油輪脫困。

路透社報導，印尼海軍一直設法要解救這艘在吉布地登記的油輪Young Yong號脫困，這艘油輪10月26日在印尼廖內群島（Riau Islands）外海擱淺，附近有一條天然氣輸送管。

美國目前正設法對伊朗加大施壓，上週對一個國際石油走私網實施制裁，並指這個走私網資助真主黨（Hezbollah）和伊朗精銳的聖城部隊（Quds Force），而制裁名單包括數十人士、公司和油輪，Young Yong號就是其中之一。

但美國使館已透過電郵告訴記者，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）現已准許外界就安全停泊碼頭並維護船上人員平安，和Young Yong號進行接洽。

美國使館並說，外國資產管制辦公室同時准許對Young Yong號進行緊急維修，並採取保護環境的措施。

美國使館說：「此刻（美國政府的）第一要務是儘量縮小此一事件造成的環保和能源衝擊，然而，外國資產管制辦公室並未允許船貨卸載。」（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1111109