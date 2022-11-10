澳洲醫保公司再有個資外洩 駭客要求3.2億元贖金

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲最大私人醫療保險公司Medibank近日遭到駭客竊取大量客戶個人資料，駭客已開始將取得的敏感個資公布上網，今天並向Medibank索取1000萬美元（約新台幣3.2億元）贖金。

法新社報導，Medibank本週證實，有970萬名前客戶和現有客戶的個資遭到駭客入侵取得，這些客戶當中包括澳洲前總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

駭客昨天將第2批個資檔案上傳到一個暗網論壇，內容是數百名Medibank客戶較敏感的資料。這幾批個資似乎是特別挑出，鎖定接受過藥物濫用、性病或墮胎治療的對象，目的為了製造最大傷害。

駭客在論壇上寫道：「又增加一批墮胎的CSV檔案。」「人們問我們要多少贖金，答案是1000萬美元。我們可以打折...一客戶一美元。」

Medibank的資料被駭客戶，很可能包括澳洲一些最有權勢和最富有人士。Medibank至今一再拒絕支付贖金。

澳洲先前已有電信公司澳星通訊（Optus）發生900萬名客戶個資遭駭客竊取，如今又發生 Medibank被駭事件，令人對澳洲打擊網路犯罪的能力產生疑慮。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111110