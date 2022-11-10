熱帶風暴妮可登陸佛州 打亂NASA火箭發射計畫

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）氣象學家今天表示，熱帶風暴妮可（Nicole）在登陸佛羅里達州後，行進速度已放慢；至於挾帶的強風令人擔心，國家航空暨太空總署（NASA）拖延已久的火箭發射作業恐被打亂。

法新社報導，熱帶風暴鮮少出現在這麼接近年末的時候，當局因此下達了人員強制疏散令。僅在數週之前，佛州甫遭受伊恩颶風（Hurricane Ian）侵襲，因此喪生人數超過了100名。

美國國家颶風中心（NHC)）今天發表聲明說，妮可以一級颶風的威力登陸僅一個小時後，就降級為熱帶風暴。

聲明並說，妮可的最大持續風速達到每小時110公里，正朝喬治亞州和南卡羅來納州前進，因此這兩州也將遭到侵襲。

聲明說，妮可本週稍後還可能侵襲俄亥俄州、賓州和紐約州。

妮可目前正撲向太空總署甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），其位置接近佛州東部奧蘭多市（Orlando），這打亂了太空總署下週發射最強大火箭的計畫。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111110