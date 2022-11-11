推特高層爆離職潮 馬斯克警告公司有可能破產

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）社群媒體龍頭推特公司（Twitter）今天面臨混亂的一天，在高層主管紛紛離職、美國監管機關發出警示後，新老闆馬斯克（Elon Musk）更提出推特破產的可能性。

彭博（Bloomberg News）報導，億萬富豪馬斯克2週前以440億美元買下推特，他告訴員工，他無法排除推特破產的可能性。信貸專家說，這項交易讓推特的財務狀況岌岌可危。

知情人士告訴路透社，2名主管羅思（Yoel Roth）和惠勒（Robin Wheeler）昨天與馬斯克一起出現在Twitter Spaces會談中，不過兩人目前已經辭職。

兩人離職一事由彭博和科技新聞網站Platformer率先披露。羅思與惠勒尚未回應記者的置評請求。

今天稍早，推特資訊安全部門主管基斯納（Lea Kissner）也推文說自己已離職。

此外，根據推特隱私團隊律師今天張貼在推特Slack訊息系統上的內部訊息，推特隱私部門主管基蘭（Damien Kieran）及法規遵循部門主管佛加提（Marianne Fogarty）也雙雙走人。

這3名推特高層主管離職後，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）表示，正懷著「深切擔憂」關注推特。這些人離職，可能會讓推特陷入違反監管命令的風險。

科技新聞網站The Information報導，馬斯克今天下午與推特全體員工舉行第一場會議，他在會中警告，公司明年可能流失數十億美元。

針對可能破產、聯邦貿易委員會的警告，以及公司高層陸續走人等事項，推特並未回應媒體的置評請求。

馬斯克10月27日入主推特後，大刀闊斧清理門戶，他說，公司一天損失超過400萬美元，主因是廣告商在他當家後開始離去。

馬斯克上週宣布計劃要砍掉半數公司人力，並承諾封殺假帳號，還向Twitter Blue用戶收取每月8美元費用。

彭博報導，馬斯克今天向推特員工發送第一封電子郵件，提到將不再允許遠距工作，還希望他們未來每週至少在辦公室待上40小時。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111111