更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 吸引逾千隻過冬數量創新高
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/170
首頁 / 國際

推特高層爆離職潮 馬斯克警告公司有可能破產

2022/11/11 11:54（11/11 12:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在高層主管紛紛離職、美國監管機關發出警示後，馬斯克更提出推特可能會破產。（路透社）
在高層主管紛紛離職、美國監管機關發出警示後，馬斯克更提出推特可能會破產。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山10日綜合外電報導）社群媒體龍頭推特公司（Twitter）今天面臨混亂的一天，在高層主管紛紛離職、美國監管機關發出警示後，新老闆馬斯克（Elon Musk）更提出推特破產的可能性。

彭博（Bloomberg News）報導，億萬富豪馬斯克2週前以440億美元買下推特，他告訴員工，他無法排除推特破產的可能性。信貸專家說，這項交易讓推特的財務狀況岌岌可危。

知情人士告訴路透社，2名主管羅思（Yoel Roth）和惠勒（Robin Wheeler）昨天與馬斯克一起出現在Twitter Spaces會談中，不過兩人目前已經辭職。

兩人離職一事由彭博和科技新聞網站Platformer率先披露。羅思與惠勒尚未回應記者的置評請求。

今天稍早，推特資訊安全部門主管基斯納（Lea Kissner）也推文說自己已離職。

此外，根據推特隱私團隊律師今天張貼在推特Slack訊息系統上的內部訊息，推特隱私部門主管基蘭（Damien Kieran）及法規遵循部門主管佛加提（Marianne Fogarty）也雙雙走人。

這3名推特高層主管離職後，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）表示，正懷著「深切擔憂」關注推特。這些人離職，可能會讓推特陷入違反監管命令的風險。

科技新聞網站The Information報導，馬斯克今天下午與推特全體員工舉行第一場會議，他在會中警告，公司明年可能流失數十億美元。

針對可能破產、聯邦貿易委員會的警告，以及公司高層陸續走人等事項，推特並未回應媒體的置評請求。

馬斯克10月27日入主推特後，大刀闊斧清理門戶，他說，公司一天損失超過400萬美元，主因是廣告商在他當家後開始離去。

馬斯克上週宣布計劃要砍掉半數公司人力，並承諾封殺假帳號，還向Twitter Blue用戶收取每月8美元費用。

彭博報導，馬斯克今天向推特員工發送第一封電子郵件，提到將不再允許遠距工作，還希望他們未來每週至少在辦公室待上40小時。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111111

延伸閱讀
馬斯克傳出又對推特員工開刀 不再允許遠距工作推特灰勾勾啟用數小時取消 馬斯克：未來會做很多蠢事馬斯克賣1260億元股票 特斯拉股價跌至2年低點馬斯克接手推特後大裁員 聯合國專員籲尊重人權
億萬富豪馬斯克
華郵：馬斯克計劃裁減推特近75%人力俄軍事訓練場遇襲釀11死 近9000俄軍將部署白俄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
推特灰勾勾啟用數小時取消 馬斯克：未來會做很多蠢事