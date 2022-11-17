美國德州西部沙漠規模5.3地震 未傳出傷亡或災損

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德州曼通17日綜合外電報導）美國德州西部沙漠地帶今天發生規模5.3地震，連墨西哥城市華雷斯城也有感。

美聯社報導，德州西部城市米德蘭（Midland）的國家氣象局（National Weather Service）氣象學家德貝里（Jim DeBerry）表示，這起地震發生在當地時間下午3時30分左右，震央在德州西部鄰近新墨西哥州的曼通（Mentone）南方37公里處。

他說，地震的強度意味可能對偏遠的油田和灌木叢造成破壞，但到目前為止尚未傳出相關災損。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德州州級眾議員莫拉萊斯 (Eddie Morales, Jr.) 說，他已聯繫地方當局了解情況，目前未傳出傷亡。他在社群媒體推特（Twitter）發文表示，州政府官員將「檢查道路、橋梁和其他基礎設施，以防萬一」。

德貝里說，曼通以西350公里的墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez），以南至德州南部大彎曲國家公園（Big Bend National Park）附近小鎮特林瓜（Terlingua）的民眾，都說有感受到震動。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111117