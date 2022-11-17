土耳其：烏國黑海穀物出口協議將延長4個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡17日綜合外電報導）土耳其一名高階官員今天宣布，允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議將「依照現行條款」延長4個月。

這名要求匿名的官員告訴法新社，協議將在「考慮到冬季條件的情況下持續生效120天」，但冬季過後可能會有「新的安排」。

一名熟悉談判情況的國際消息人士也向法新社證實，相關各方同意延長協議。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天在印尼峇里島20國集團（G20）峰會記者會上表示：「我認為（協議）將繼續延長，這並無問題。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天也發表聲明指出，「我樂見各方同意展延黑海穀物倡議，以確保烏克蘭出口糧食、食品和肥料的航行安全。」

他還說：「聯合國也將致力消除從俄羅斯聯邦出口食品和肥料的剩餘障礙。」

烏克蘭是全球最大穀物生產國之一。俄羅斯入侵烏國導致2000萬公噸糧食在黑海港口卡關，直到土耳其和聯合國居中斡旋，俄烏才於7月達成安全通道協議。（譯者：施施/核稿：劉文瑜）1111117