中日發表雙邊關係5點共識 開通軍事聯絡直通電話

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄17日會談後，雙方就雙邊關係達成5點共識。其中包括盡早開通防務部門海空聯絡機制直通電話，並強調中日關係重要性「沒有變也不會變」。

新華社報導，這5點共識是在習近平與岸田文雄會談後，經雙方團隊磋商，針對穩定和發展雙邊關係所達成。

這5點共識為：一、中日關係的重要性「沒有變，也不會變」。共同恪守「中日四個政治文件」原則，踐行「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識。加強高層交往和對話溝通，不斷增進政治互信，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的重要關係。

二、盡早舉行新一輪「中日經濟高層對話」，加強節能環保、綠色發展、醫療康養、養老照護等領域合作，共同為企業提供公平、非歧視、可預期的營商環境。

三、積極評價今年紀念中日邦交正常化50年系列活動。盡早舉行新一輪中日高級別人文交流磋商機制會議。積極開展政府、政黨、議會、地方及青少年等交往交流。

四、盡早開通「防務部門海空聯絡機制直通電話」，加強防務、涉海部門對話溝通，共同遵守2014年「四點原則共識」。

五、共同肩負維護國際地區和平與繁榮的責任，加強國際地區事務協調合作，努力應對全球性挑戰。

前往曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議的習近平與岸田文雄，17日晚間在當地舉行會談，是習近平在中共20大後恢復參加外事活動的重要環節之一，也是中國意圖重新開展外交的手段之一。（編輯：呂佳蓉）1111118