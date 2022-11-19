帕拉育會晤習近平 泰中同意強化安全關係合作

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）泰國總理帕拉育和中國國家主席習近平今天會面，會後雙方同意加強安全關係合作，包括網路安全、跨國犯罪、販毒、人口販運和電話詐騙等議題，以及強化高階官員互動和戰略對話。

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場、15日和16日為資深官員會議、17日為APEC部長級會議，18日和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首場APEC領袖實體會議。

習近平17日到19日率團參加APEC經濟領袖會議並訪問泰國，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天早上以軍禮迎接習近平，兩人隨後在總理府會談。

泰國外交部稍晚發布泰國和中國聯合聲明，內容提到，雙方同意加強互信、了解並支持關於國家主權、統一及領土完整等主要議題。中國尊重泰國的獨立、主權和領土完整；泰國堅定維持一個中國政策，並認知到台灣是中國不可分割的一部分，中國政府是中國唯一合法政府，泰國支持中國一國兩制的原則。

兩人會面後由總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri ）轉述會議內容，阿努查指出，帕拉育在會中表示，習近平11年前訪問過泰國，這次則是習近平擔任中國國家主席以來第一次訪問泰國，這次的訪問意義重大，因為今年是泰中建立全面夥伴關係的第10年，2025年更是泰中建立邦交的50週年。

在今天的會面，雙方同意加強安全關係的合作，包括加強高階官員的互動和戰略對話、網路安全、跨國犯罪、販毒、人口販運和電話詐騙等議題；雙方也同意加強農產品、數位產業、綠能產業和電動車等領域的合作。（編輯：陳惠珍）1111119