因應北韓試射 日美連兩天實施空中聯合軍演

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本政府防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）11月19日公布，航空自衛隊戰機已跟美軍2架B-1B戰略轟炸機進行空中聯合軍演。這是日美為因應北韓試射一連兩天實施軍演。

北韓中央通信社（KCNA）指出，11月18日試射的是北韓「新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」，且「這次試射清楚證明了新的主要戰略武器系統有多可靠」。

這場日美空中聯合軍演11月19日在日本九州西北方空域展開，航空自衛隊派出第8航空團的5架F-2戰機、美方派出第28轟炸聯隊（28th Bomb Wing）2架B-1B轟炸機，實施各項戰術訓練。

統合幕僚監部表示，在北韓試射洲際彈道飛彈等級的彈道飛彈並掉落在日本專屬經濟區（EEZ）內等，讓日本安全保障環境更形嚴峻的情況下，自衛隊與美軍實施聯合軍演。

統合幕僚監部表示，這次聯合訓練除了確認日美在堅強的同盟關係下因應任何事態的堅定意志，及自衛隊與美軍的即時反應能力外，也試圖進一步強化日美聯合作戰能力。防衛省也公布日美軍機編隊飛行的照片。

共同社報導，日美11月18日也出動8架戰機實施聯合軍演，加上11月19日的演訓，是日美航空部隊針對北韓試射連續2天展開聯合軍演。

航空自衛隊戰機11月5日也在九州西北方空域，跟美軍B-1B轟炸機進行聯合訓練。

朝日電視台日前報導，B-1B除了擁有超音速飛行能力，從美屬關島起飛後只需約兩小時就能抵達朝鮮半島，加上優異的匿蹤性能，可進入敵方空域投下大量炸彈，被認為是北韓領導人金正恩「最懼怕的轟炸機」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111120