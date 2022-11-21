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尹錫悅取消每日聯訪 與MBC爭端白熱化

2022/11/21 14:33
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國總統辦公室宣布，因為近日「不光彩事件」從今天起暫停總統尹錫悅每天上班途中的聯合採訪，這被認為是對由於「專機拒載」事件提問且與官員衝突的文化廣播公司（MBC）記者的警告。

韓國聯合新聞通訊社報導，總統辦公室今天上午8時54分通知媒體上述消息，上午除內部會議外、沒有外部行程的尹錫悅在9時左右抵達龍山總統府後直接進入辦公室，未與記者會面。

總統發言人室說明，若就近期發生的「不光彩事件」相關狀況，無法準備好預防再次發生的方案，上班聯訪將無法繼續舉行，發言人室表示，上班聯訪是為了開啟與國民的溝通而舉行，若有其他適切方案，會再考慮重啟。

所謂不光彩事件是指MBC電視台記者就「拒絕MBC記者搭乘專機」一事，在18日聯訪時向尹錫悅提出攻擊性問題，尹錫悅離開後，這位記者與總統辦公室秘書官在眾目睽睽下發生衝突，保守派「朝鮮日報」旗下網媒朝鮮Biz報導將此事稱為「對MBC的警告」。

總統辦公室官員接受媒體訪問時批評，文化廣播公司記者向尹錫悅提問的方式，就像對待嫌疑犯一樣，表示目前在考慮是否採取禁止MBC記者出入總統府等處分方案。

事件發生後的週末，位於首爾市龍山區的總統辦公室一樓20日就架起隔板，設置後難以從內部看見大門出入狀況，引發媒體猜測上班聯訪環節是否可能中止。

但總統辦公室官員表示，架設隔板只是考量外交等非公開活動的隱密性與安全問題，強調一樓空間仍全面對記者開放。對於媒體質疑是否與18日事件有關，總統辦公室表示，這次事件「非常嚴重」，但否認因此決定架設隔板。

歷任韓國總統以往沒有例行的上班聯訪，尹錫悅在上任100日時宣布這項措施，至今僅在7月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散以及10月底梨泰院踩踏事件發生後暫停。（編輯：郭中翰）1111121

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