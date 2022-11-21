橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 秀影片感謝粉絲支持[影]

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日本京都橘高校吹奏樂部20日奪得第35屆全日本行進管樂大賽，連續2年奪此殊榮。圖為橘高校吹奏樂部10月在台灣國慶大會上表演。（中央社檔案照片）

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本京都橘高校吹奏樂部20日奪得第35屆全日本行進管樂大賽，在精英輩出的激烈競爭中脫穎而出，連續2年奪此殊榮。樂隊成員高興上傳影片，感謝所有支持她們的粉絲。

橘高校吹奏樂部今年受中華文化總會邀請於國慶大會演出，訪台5天引發「橘色惡魔」旋風。文總日前於YouTube頻道上架橘高校國慶演出影片，短短10天就衝破159萬瀏覽。

橘高校吹奏樂部在Instagram發文表示，今年有幸遠征日本各地及台灣等地，期間得到很多鼓勵，這次比賽有人從台灣來支持，上週還收到總統蔡英文的打氣訊息，深刻體會到因為有這麼多的支持，她們才能一直表演下去，這次也以金獎回報大家的恩情。

許多台灣粉絲在橘高校吹奏樂部的Instagram祝賀，有粉絲留言說，「國慶大會時已經被你們驚豔，但今天你們超越了自己，看了真的好感動！也謝謝你們來台灣，帶給我們很多力量、笑容和感動，會繼續為你們加油！別忘了回來吃芒果哦！」。

中華文化總會在臉書發文，分享橘高校吹奏部得獎的喜訊，「恭喜！京都橘高等學校吹奏樂部榮獲全日本行進管樂大賽金獎」、「此次不僅是橘高校連續2年獲得全國大賽金獎，而且這次來自日本全國各地的參賽隊伍都實力超群（根本就是神仙打架），能夠在這之中拿下金獎真的是實力非凡、眾望所歸」。

朝日新聞報導，橘高校吹奏樂部昨天在大阪市大阪城展演廳舉辦的第35屆全日本行進管樂大賽，連續2年奪下高中部門的金獎。

身穿招牌橘色服裝的京都橘高校帶來華麗演奏，成員臉上愉快的笑容令場內氣氛為之一變。樂隊演奏經典曲目Sing Sing Sing，在歡快的演奏中，一絲不亂地迅速改變隊形，迷倒在場觀眾。

橘高校今年出席國慶大會演出時，曾擺出代表「雙十」的2個十字隊形，也在這次比賽中精采展現。

指揮木花百合受訪時說，「這次比賽和在台灣表演有不一樣的緊張感。當會場的門打開時，就下定了決心。能看到隊員明亮的表情，感覺實在太好了」。

橘高校吹奏樂部部長竹內望咲說，「這個曲目已經演奏過許多次，我認為愈來愈完善。儘管很緊張，但同時也很期待。能夠在會場看到觀眾令人感到很興奮，我們愉快地完成演出」。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1111121