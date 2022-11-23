奧克拉荷馬州大麻田凶殺案4死1傷 中國犯嫌落網

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（中央社奧克拉荷馬州22日綜合外電報導）美國奧克拉荷馬州一處大麻田上週末發生凶殺案，造成4死1傷。警方今晚宣布，下午已在南佛羅里達州逮捕同為中國公民的犯嫌吳晨（Wu Chen，音譯）。

美聯社報導，奧克拉荷馬州調查局（Oklahoma State Bureau of Investigation）今晚在臉書（Facebook）發文指出，犯罪嫌疑人吳晨今天下午4時前後遭邁阿密海灘（Miami Beach）警方拘留，並移送至邁阿密戴德郡拘留中心（Miami-Dade County Detention Center）。

貼文指出，警方利用車牌辨識裝置確認犯嫌駕駛車輛後將其逮捕，此人被控犯下殺人和蓄意槍殺等罪行，將被引渡至奧克拉荷馬州受審。

貼文中也公布美國法警提供的照片，畫面顯示一名男子赤腳坐在路邊，雙手似乎被銬在背後。

當局表示，受害者為3男、1女，均為中國公民，4人在奧克拉荷馬市西北約90公里處的亨尼西（Hennessey）西部一處大麻田遭「槍決」；第5名受害者也是中國公民，因受傷被送往奧克拉荷馬市的醫院醫治。

警方說，受害者身分尚未公開確認，且「由於嚴重的語言障礙」，暫時無法通知家屬。

奧克拉荷馬州調查局局長佛羅倫斯（Stan Florence）日前表示，4名死者是在20日晚間被發現身亡，當局認為犯嫌認識這些受害者。

佛羅倫斯說：「他們都認識彼此…不清楚他們是否為親戚或同事，但我們相信這些人肯定對彼此都很熟悉。」

奧克拉荷馬州醫用大麻管理局發言人萊里（Porsha Riley）表示，發生這起事件的大麻田持有醫用大麻種植業務的有效許可證。

美聯社向亨尼西地區的14家大麻種植業者發送電子郵件，但未獲得回應，官員也不願透露事發處是由哪一家企業所經營。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111123