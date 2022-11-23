對付敘北庫德族民兵 土耳其放話將發動地面攻勢

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（中央社安卡拉22日綜合外電報導）敘利亞邊境沿線報復性襲擊情況加劇，土耳其總統艾爾段今天表示，土國很快將動用戰車和士兵來對付武裝分子，意味著土耳其可能會對敘國境內庫德族民兵發動地面攻勢。

兩名敘利亞軍方消息人士告訴路透社，土耳其砲火持續轟炸敘國城鎮泰勒里法特（Tal Rifaat）與科巴尼（Kobani）附近的庫德族基地和其他目標。

艾爾段今天在土耳其東北部發表演說時表示：「幾天來，我們一直在用我們的飛機、大砲和槍枝打擊恐怖分子…我們將連同我們的戰車和士兵盡快剷除他們。」

艾爾段先前曾表示，相關軍事行動不會僅限於空襲，可能還會涉及地面部隊。

近年來，土耳其對敘利亞北部庫德族民兵組織人民保衛軍（YPG）和伊斯蘭國（IS）武裝分子發動數次重大軍事行動。

土耳其伊斯坦堡13日發生炸彈攻擊致死事件後，土耳其上週末對人民保衛軍發動空中作戰。土耳其昨天表示，人民保衛軍在敘國北部的迫擊砲攻擊事件中造成2人喪生。

人民保衛軍領導的「敘利亞民主力量」（SDF）則表示，有15名平民和戰士在土耳其近日的襲擊行動中殞命。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）矢言要繼續對武裝分子採取行動，並再次呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友美國停止支持敘利亞庫德族部隊。土耳其稱這些武裝團體為非法「庫德工人黨」（PKK）的分支。

美國與敘利亞民主力量結盟，共同打擊敘國境內的伊斯蘭國，導致美土兩國嚴重分裂。

美國國務院發言人表示，華府已就局勢升級對打擊伊斯蘭國的目標所造成的影響，向安卡拉當局表達嚴正關切。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111123