印尼強震忙著搜救生還者 小偷卻趁火打劫

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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）印尼西爪哇省強震已造成200餘人死亡，搜救人員持續找尋生還者的同時，卻傳出地震重災區有房屋遭到偷竊，讓災民雪上加霜，印尼警方表示已加強巡邏。

重災區席安約鎮（Cianjur）許多居民因餘震不斷不敢返家，而選擇住在其他避難地點，卻讓竊盜有機可趁。當地伊斯蘭寄宿學校副校長伊瑪穆丁（Imamuddin Azis）向媒體證實，小偷利用災民避難時趁火打劫，幾名居民房屋遭竊，摩托車不翼而飛。

伊瑪穆丁說，至少有7間房屋遭竊，有兩輛摩托車被偷走。他說：「當竊盜準備偷摩托車時，有居民抓住了他們，但在追逐中小偷成功逃走，並將偷來的摩托車丟棄在稻田間。」

印尼西爪哇警察局公關負責人伊布拉欣（Ibrahim Tompo）說，目前小偷仍在逃。他向印尼媒體表示，警方已在席安約鎮加強巡邏，以防止偷竊等犯罪行為。此前，在印尼社群媒體上傳出有數十輛摩托車遭竊。

伊布拉欣說，警方加強在空屋外站崗，許多居民已經逃到避難區，因此許多房屋無人居住，可能增加遭竊風險。他說：「目前部署在災區的巡邏隊員達到197人，另外有110名人派到另一個村莊站崗，希望給居民帶來安全感。」（編輯：韋樞）1111123