印尼震後第4天仍有餘震 災民對未來茫然

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印尼西爪哇21日地震已造成200多人死亡，震後第4天仍有餘震。印尼當局在震央附近設置臨時安置所，讓無家可歸的居民棲身。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日

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（中央社記者李宗憲西爪哇24日專電）距印尼地震重災區古格南（Cugenang）約10公里的喬格羅公園已成為災民暫住的安置中心之一。其中一家人的房屋被震毀，在鄰近的安置所住了一天後，因餘震不斷，擔心危險，才搬到離震央較遠的安置點，他們對未來感到茫然。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，印尼西爪哇省21日發生的淺層地震規模5.6，震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur），震源深度10公里。

地震造成的死亡人數已增至271人，仍有40人下落不明。因氣象預報未來幾週都下雨，恐發生第2次災難。

印尼政府在公園搭建數頂帳篷，並設置臨時醫護中心，軍方也投入協助發放物資。昨天才到喬格羅公園（Taman Joglo）的災民亞妮（Eneng ratna）告訴中央社記者，前兩天也是住在帳棚，但因為離震央較近，餘震不斷，上下搖晃很可怕，擔憂安危才在昨天搬到這個安置中心。

亞妮一家人在地震中幸運逃過一劫。她說，地震時，第一時間抓著孩子衝出房屋，當時在外面玩的女兒被隔壁房屋掉落的屋頂碎片砸傷。亞妮說：「餘震不斷，且地板上下搖晃，這是我一輩子感受到最強烈的地震。」

印尼西爪哇21日發生地震，災民被暫時安置在帳篷內。災民亞妮的女兒（左1）臉部遭倒塌的房屋砸中，輕微擦傷。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日

印尼西爪哇21日發生地震，造成房屋倒塌。圖為災民亞妮的家在地震中倒塌。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日

亞妮的家在地震後倒塌，發生多起餘震和爆發土石流後，房子幾乎被夷為平地，家裡的物品全毀。如今放在角落用塑膠袋裝著的兩包衣服，是一家七口的所有家當。

亞妮說：「現在不能進去房子，什麼都沒了。」面對未來該何去何從，亞妮的先生金（Gin Gin Ginanjar）無奈地搖搖頭向中央社說：「我不知道。」但他們仍慶幸全家人活了下來，因隔壁鄰居有2人來不及逃生而被地震引發的土石流活埋。

金在銀行上班，地震發生後急忙趕回家，看到家裡已經倒塌一度非常擔心，還好後來確認全家平安。他說：「現在最需要的就是安置的地點，全家人不知道要住哪裡。」

來自大城市的物資正源源不絕湧入，中央社記者觀察，災民最需要的食物、日用品和帳篷都已陸續送達。軍方代表丹尼爾（Daniel）表示，現在的當務之急是治療傷患。另外，他們擔心災區可能爆發傳染病，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒結束，因此如何預防疾病傳播也是現在關注重點。

丹尼爾向中央社說：「許多災民經歷生離死別，因此如何協助他們面對心理創傷是接下來要做的事。」（編輯：馮昭）1111124