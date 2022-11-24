印尼強震災民露宿街頭 慈濟志工捐物資義診送暖

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（中央社記者李宗憲西爪哇24日專電）「村民的房子倒塌，還有很多人露宿街頭」、「昨晚很冷，溫度很低」。印尼西爪哇省強震後第4天，台灣慈濟基金會印尼分會志工驅車穿越坍塌泥濘山路抵達災區，捐贈物資、提供義診。

昨天，有數十名慈濟志工從雅加達出發，經過坍塌及充滿土石泥濘的山路，且因道路封閉不斷繞道而行，整整花了6個多小時，才抵達地震重災區席安約鎮，協助賑災。

來自雅加達的慈濟志工李秀彬向中央社表示，在前往席安約鎮的路上，從車窗往外看都是坍塌的房子，期間有好幾度為了避開土石流得開上山間小路，一旁是懸崖峭壁且馬路很陡，非常危險。

她說：「我看到很多村民的木造房子倒塌，還有很多人露宿街頭，裝設的帳篷十分簡陋，看得很不捨，因為昨晚很冷，溫度很低。」

雖然印尼屬熱帶型氣候，但重災區席安約鎮位於半山腰，入夜後氣溫可降至攝氏20度以下，居民仍須穿上外套、蓋毛毯才不致著涼。

李秀彬指出，來自雅加達的志工今天將準備食物給前來義診的醫師及志工，他們從清晨6點開火，中午陸續將食物送到醫院及臨時醫護中心。在臨時醫護中心，上午則聚集上百名災民前來義診帳篷，他們的房屋都在這次的地震倒塌，無家可歸。

負責慈濟國際醫療項目的林秀蘭表示，今天預計能幫將近1000名災民義診，主要項目包括確認傷口、測量血壓及其他基本醫療服務。

事實上，在重災區席安約鎮也有近60名慈濟志工，但許多人家裡也受地震的嚴重影響，因此第一時間無法提供協助。不過，慈濟志工丘小娟表示，地震隔天他們趕緊捐贈物資，包括泡麵、米和油等，由志工送至離震央最近、災情最慘重的古格南（Cugenang）區。

丘小娟指出，今天有來自雅加達、萬隆（Bandung）、蘇加武眉（Sukabumi）等地的醫師、護理師和藥師共計約70名醫護人員陸續抵達席安約鎮，提供免費醫療服務。今天慈濟志工除了繼續發放物資，也會為醫護人員煮飯。（編輯：陳惠珍）1111124

住在臨時安置中心的居民排隊，等待慈濟安排的義診服務。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日