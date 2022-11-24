印尼強震災區房屋盡塌 居民寄託信仰盼重建家園

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印尼災民亞邁德看著在地震中倒塌的房屋，心中滿是不捨。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日

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（中央社記者李宗憲西爪哇24日專電）印尼西爪哇省強震重災區席安約鎮街道上除了部分商店關閉，幾乎感受不到它才剛遭遇強震蹂躪；但一進入距離市區約8公里的古格南（Cugenang）鄉，映入眼簾的是一片斷垣殘壁、坍方土石以及上百棟倒塌的房屋。

中央社記者今天上午離開席安約鎮（Cianjur）市區後，搭乘摩托車穿過層層封鎖，花了近一個小時才進到古格南鄉。狹窄馬路幾乎全被土石泥濘掩蓋，救護車和軍車來回穿梭，窒礙難行。道路兩旁的房屋全毀、傾斜，有些地區甚至被夷為平地。

印尼西爪哇省強震後第四天，搜救持續進行，但有更多軍人進駐災區是為了拆除危樓，整個古格南鄉幾乎看不到任何一間完整房屋。

部分毀損房子的門外散落廚具、衣服、娃娃，可見當時人們匆忙撤離還來不及帶走家當；但也有部分居民死守家園，在門前搭起簡易帳篷作為棲身之地。

另外，當地有些人雖然願意暫時住在安置中心，但天一亮就忍不住立刻回到破碎家園。

亞邁德（Ahmad Hidayatuloh）就是其中之一，今年52歲的他在地震當下即時逃出、保住一命，但住了一輩子的祖厝在一瞬間變成瓦礫堆，他至今仍無法接受。地震後的每一天，亞邁德一起床就會從市區的安置中心回到老家，看看這個充滿回憶的房子。

亞邁德回憶說，地震當下搖晃巨大，「是這輩子感覺最大的地震」，幾秒後房子震動，接著就完全倒塌。當他衝出房子後，發現周遭的房屋也都倒了，他真的嚇壞了。

印尼11月21日發生強震，西爪哇省的古格南（Cugenang）鄉受創嚴重。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日

他向中央社記者說：「我很害怕，因此向上天祈禱，也向我母親祈禱，或許這是上天註定的命運。我只求未來能再擁有間房子，很普通的房子就夠了。」

亞邁德透露，這間房子是父母留下的祖厝，他的小孩也都在這裡長大，充滿很多回憶。他希望能原地重建新家。雖然受訪過程後，餘震不斷，但他說：「我不怕地震，神會保守我們。」

印尼這次強震造成上千棟房子倒塌，大部分的災民都失去了他們的房子。住在公園帳篷、高齡98歲的老奶奶席蒂（Siti Nurjanuh）在古格南鄉的老房子也因爲地震而倒塌。

她很慶幸自己活了下來，並對中央社說：「地震時我的頭感覺非常痛，謝謝我的孫子把我背起來往外跑。」她說，房子目前有一半已經倒塌，但還有一半留著，或許還有機會重建。

住了大半輩子的房子沒了，生性樂觀的印尼人雖不捨，但似乎都保持正面心態，樂觀面對，像是在安置中心仍可聽到居民們有說有笑。

亞邁德說，房子沒了重建就好，「該慶幸家人、朋友都還在，相信神會帶領我們，重新建立家園」。（編輯：周永捷）1111124

印尼11月21日發生強震，西爪哇省古格南（Cugenang）鄉受創嚴重。中央社記者李宗憲西爪哇攝 111年11月24日