印尼地震搜救延長3天 將輔導倖存孩童走出陰影

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼地震死亡人數升至321人，仍有11人失蹤。因連日降雨、土石流坍方阻塞道路，搜救困難，當局宣佈搜救行動將會延長3天，直至30日結束。

印尼國家災害應變總署（BNPB）戰略主任拉迪雅（Raditya Jati）向媒體表示，根據搜救隊彙報，目前仍有11人失蹤，因此決定延長搜救行動。他指出，搜救隊將分別在3個地點繼續尋找受害者，他說，至少會出動176名人力、5隻搜救犬、及4部生命探測儀。

拉迪雅說：「除了搜救活動，當局還提供防水布、家庭補給包、幼兒補給包、大米及礦泉水給災民。」

截至今天上午，印尼政府數據顯示，西爪哇省21日發生的5.6地震已造成321人死亡、703人受傷，超過7萬人流離失所，11人仍失蹤。

另外，地震損壞了數百個校園，從幼兒園、大學至伊斯蘭學校，都有校舍受損，有非營利組織進駐災區，並呼籲要保障災區兒童的受教權。

印尼媒體羅盤報（Kompas）報導稱，印尼救助兒童會負責人伊美黛（Imelda Usnadibrata）發表書面聲明表示，「教育是兒童的權利之一，無論在什麼情況下都應該實現」。

她說：「兒童必須立刻獲得社會支持，包括在緊急情況下給予教育服務。」她補充說，主要目標是確保兒童能夠克服擔心、恐懼與焦慮。她說，透過認識的朋友和老師，孩子們會很高興回到學校學習。

中央社記者日前在席安約鎮（Cianjur）重災區觀察到，有許多小孩因居住的房子受損或倒塌，被迫暫時住在政府所安排的帳篷內。在安置中心有志工帶領小朋友做早操或陪伴玩遊戲。印尼救助兒童會將提供帳篷作為教室供學生臨時上課。

地震發生時正在授課的老師阿育（Ayu）向印尼媒體Medcom表示，「地震時，所有人都在尖叫，孩子們也驚慌失措，就連自己也很害怕。她說：「想想看，就連成年人都感到害怕，更別說孩子了。」

阿育強調，為兒童和教師提供心理健康服務非常重要，因為「我們真的需要這些，還要學習如果地震再發生時該如何避難」。

印尼這次地震造成多名孩童死亡，截至24日，共計有31名學生和6名教師死亡，另有367名學生和76名教師受傷。（編輯：韋樞）1111128