印尼地震4個月後災民仍住帳篷 重建之路遙遙無期

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印尼席安約鎮去年11月強震造成上千人流離失所，部分災區民眾所住的帳篷住處由木頭搭建而成。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月23日

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（中央社記者李宗憲西爪哇23日專電）印尼席安約鎮去年11月強震造成數百人死傷、百棟房子倒塌、上千人流離失所。目前許多災民仍住在原址所建的帳篷內，每天炙熱難耐，對未來感到茫然，因重建房子遲遲未有明確時程。

印尼西爪哇席安約鎮（Cianjur）2022年11月21日發生規模5.6地震造成嚴重死傷，地震重災區倒塌的房屋已拆除完畢，原本的斷垣殘壁，現在成了一座座以帳篷搭建成的臨時安置所。

中央社記者在強震4個月後重返重災區，當天天氣炙熱，整個村莊宛如一座熔爐，進入帳篷內一股熱氣迎面而來，短短不到3分鐘就汗如雨下。

有許多居民受不了帳篷過於悶熱，紛紛到帳篷外或街道上聚集聊天。民眾伊平（IIP）一家4口住在原址所建的帳篷內近4個月，他向中央社表示，目前還住在帳篷是件很難過的事，並說：「若天氣熱，裡面就很熱，若下雨的時候就很冷，而且如果漏水，房子裡就都是水。」

印尼席安約鎮去年11月強震造成數百人死傷。房屋因地震倒塌的伊平（IIP）一家4口住在原址所建的帳篷屋內。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月23日

席安約鎮部分重建工作已經開始進行，像是學校校舍和部分房屋皆開始重建，四處都有建築工人在施工，但許多居民仍在等待政府的協助，他們表示至今未收到政府有關重建房屋的消息。

據印尼「點滴網」（Detik）報導，當局與建設公司合作，去年12月就開始在災區附近蓋臨時性的組合屋，今年3月初第一期施工完成，但居民卻說，「僅有少數人拿鑰匙入住新房，災區大部分的居民都還是住帳篷。」

伊平抱怨稱，政府至今尚未給予他有關重建房子的相關協助，唯一的援助只有食物，就連現在居住的帳篷也是其他機構捐助。

另一名居民杜蒂（Tuti）也說：「這裡真的太熱了，現在的天氣根本無法在帳篷內待太久，真的很不舒服，希望可以趕快有真正的房子入住。」

此外，許多災民也持續努力地要從失去親人的傷痛中走出來。今年17歲的武蘭（Wulan）在地震中失去母親，她和爸爸、弟弟與妹妹幸運存活，如今得扛下母親角色，「我到現在還是非常難過，現在我要負責煮飯、照顧家人」。

重建之路遙遙無期，但武蘭說會堅強面對，現在最希望能早日結束住在帳篷的日子，搬到真正的屋子，回到正常生活。（編輯：張芷瑄）1120323