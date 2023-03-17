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台商送愛至印尼地震災區 居民製作海報感謝台灣

2023/3/17 16:59（3/18 09:47 更新）
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印尼西爪哇席安約鎮地震災區的小朋友自製海報，上面寫著「感謝台灣」，歡迎台灣人的到來。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
印尼西爪哇席安約鎮地震災區的小朋友自製海報，上面寫著「感謝台灣」，歡迎台灣人的到來。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
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（中央社記者李宗憲西爪哇17日專電）印尼席安約鎮去年的強震造成數百人傷亡、流離失所，台灣捐贈了10萬美金，委由台商組成的三輪慈善基金會統籌。基金會成員今天抵達地震災區捐贈物資，數百名居民製作海報表達對台灣的感謝。

三輪慈善基金會數十人今天中午從雅加達及萬隆（Bandung）等地驅車前往西爪哇省席安約鎮（Cianjur）地震重災區發放物資，現場聚集數百名居民，他們拿著氣球和海報，上面以印尼文寫著「非常感謝台灣」及「感謝『三輪慈善基金會』」，並高唱印尼的感謝歌曲，歡迎台灣人的到來。

三輪慈善基金會萬隆分會執行長柯百觀表示，今天共計會發放1200份賑濟包，此外，也向學校捐贈電扇，並解釋：「很多小朋友仍在帳棚內上課，現在天氣炎熱，帳棚內不通風，希望讓他們有電扇可用。」他說，「希望災民趕快度過難關，早日恢復正常生活」。

柯百觀向中央社表示，除了捐贈物資，基金會也將部分捐款用在重建幼兒園上，經研議已選擇4到6所政府立案、且尚未獲得援助的幼兒園協助重建，預計4月底後開始動工。

三輪慈善基金會的成員將物資從貨車卸下後，依序發放給災民。席安約鎮居民辛媞（Siti Nurjana）向中央社表示，她非常高興得到這些物資及孩子們的食物，並說：「感謝阿拉，一路上我們一直得到許多幫助，真的非常感謝台灣。」

另一名帶著小孩的父親則說：「很謝謝台灣，今天我拿到了一些日用品和零食。」

三輪慈善基金會執行長鐘文燐則指出，每份賑濟物資價值25萬印尼盾（約新台幣500元），裡面有毛毯、油、鹽、糖、乾糧等民生物資。他說：「經過一個多月在各地準備物資，並由基金會萬隆分會負責統籌發放。」

鐘文燐強調，「今天捐贈物資的行動，顯現台商在印尼除了做生意，也積極回饋當地居民，今天的活動相當有意義」。（編輯：高照芬）1120317

三輪慈善基金會成員向席安約鎮地震災區的居民，發放物資。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
三輪慈善基金會成員向席安約鎮地震災區的居民，發放物資。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
印尼三輪慈善基金會執行長鐘文燐（右1）、萬隆分會執行長柯百觀（左3）及席安約鎮政府人員到災區協助發放物資。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
印尼三輪慈善基金會執行長鐘文燐（右1）、萬隆分會執行長柯百觀（左3）及席安約鎮政府人員到災區協助發放物資。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
印尼西爪哇席安約鎮地震災區的小朋友手拿印有象徵台灣與印尼友好圖片的物資券。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
印尼西爪哇席安約鎮地震災區的小朋友手拿印有象徵台灣與印尼友好圖片的物資券。中央社記者李宗憲西爪哇攝 112年3月17日
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鐘文燐
台灣送愛至印尼地震災區 援贈民眾度難關印尼台商週末動員整理物資 送愛至地震災區
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