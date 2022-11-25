一夜搖21次 印尼餘震最大規模4.1民眾驚慌尖叫

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（中央社記者李宗憲西爪哇25日專電）印尼西爪哇省席安約鎮（Cianjur）今天凌晨至早上共發生21次餘震，一整夜搖個不停，最大的一次達到芮氏規模4.1，居民驚慌失措，飯店旅客奔出房間。

今天清晨1時44分，席安約鎮再次發生餘震，且這次搖晃程度較大，時間超過10秒。中央社記者當時位於市中心飯店三樓的房間，看到多名住客驚慌奔出房門，紛紛下樓躲避，尖叫聲四起。

席安約鎮飯店櫃檯人員帝亞（Tiar）向中央社表示，當時至少有20名住客衝到一樓大廳後往外跑，大家都非常恐慌，就連他自己也趕緊跑出去，但還好沒事。他說：「我很害怕，這次的餘震有點大，跑到馬路上後我趕緊打給我老婆和媽媽，關心她們。」

許多居民在餘震發生時驚醒並逃出自家房屋，聚集在馬路上。居民西亞利亞（Syahria）說，半夜一時多突然大力搖晃，她立刻驚醒，隨後跑出家門。另一名居民東尼（Tony）則說：「地震很大，而且持續很久。」

從21日主震發生後，許多居民就因為餘震不斷而露宿街頭或住在政府安排的安置中心，有些人則一直住在車上。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，1時44分發生的餘震規模達到4.1，深度10公里，震央位於席安約鎮西南方8公里處。在規模4.1餘震發生前，還有7次規模較小的餘震，且時間緊密相連。

另外，凌晨3時51分至4時15分間短短不到半小時內，又連續發生3次規模3以上的餘震，讓許多災區居民整夜不敢睡。據統計，今天清晨至早上7時，一夜之間共發生了大小不一的21次餘震，其中有4次規模達到3。

印尼西爪哇省21日發生規模5.6淺層地震，震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的席安約鎮，震源深度10公里。

地震造成的死亡人數增至272人，仍有39人下落不明。因氣象預報未來幾週都會下雨，外界擔憂會發生第2次災難。（編輯：林憬屏）1111125