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金與正警告南韓 制裁將加劇北韓敵意怒火

2022/11/24 11:16
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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正今天譴責南韓在北韓多次試射飛彈後，推動對平壤當局實施更多制裁，她說這類措施將加劇北韓的「敵意與怒火」。

路透社報導，金與正（Kim Yo-Jong）在北韓中央通信社刊登的聲明中發表上述言論，並稱南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）和「其他白痴」是美國的「走狗」。

金與正在聲明中說：「如果他們認為他們可以透過『制裁』擺脫目前的危險局勢，他們一定是白痴，因為他們不知道如何和平舒服過日子。」

金與正表示：「我們再次警告這些厚顏無恥與愚蠢的人，美國和南韓走狗對北韓的極端制裁和壓力，將會加劇北韓的敵意和怒火。」

南韓外交部22日表示已在檢視對北韓的獨立制裁，還說如果北韓推進核試，對網路部門的制裁是列入考慮的措施之一。

北韓今年試射彈道飛彈次數前所未見。美國多月來表示，北韓可能隨時會進行核試爆，而這將是北韓自2017年以來首次核試。

美國先前敦促聯合國安全理事會一致要求北韓為試射飛彈負責，並指控中國和俄羅斯阻止安理會的行動，使得平壤當局更加大膽。

北韓上次在2017年核試後，中國和俄羅斯曾支持實施更嚴厲的制裁，但在今年5月，中俄雙雙否決由美國帶頭推動聯合國擴大制裁的提案。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111124

#北韓
#金與正
#南韓
金正恩
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