更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國務卿下週出席北約外長會議 聚焦中俄挑戰

2022/11/26 05:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電）美國國務院今天宣布，國務卿布林肯下週將赴羅馬尼亞，出席北約外長會議。北約6月通過新戰略概念首提中國威脅，本次會議除聚焦俄烏戰爭外，中國挑戰也將是重點之一。

布林肯（Antony Blinken）28日至30日將訪問羅馬尼亞首都布加勒斯特，出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議。

美國國務院表示，本次會議將聚焦俄烏戰爭及北約新「戰略概念」（Strategic Concept）的實施，包含中國挑戰、能源安全、保護重要基礎建設等，也會觸及北約在波士尼亞-赫塞哥維納、喬治亞、摩爾多瓦進行能力建構和強化韌性的努力。

北約6月29日通過並公布最新「戰略概念」，為北約盟國接下來10年設定優先事務、核心任務與途徑。

新戰略概念指北京的野心與脅迫政策挑戰北約的利益、安全與價值，且其惡意的混合與網路行動、攻擊性言論與假消息鎖定盟友並損害聯盟安全；這是北約1949年成立以來，首次在戰略計畫書中提及中國。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除出席北約外長會議，國務院指出，布林肯在布加勒斯特期間，也計劃與羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）共同參觀慶祝美羅建立戰略夥伴關係25週年的展覽。

此外，布林肯也將分別與羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）、外長奧雷斯庫（Bogdan Aurescu）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會晤，並會與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）進行工作晚餐。（編輯：徐睿承）1111126

#北約
#布林肯
#布加勒斯特
布林肯
中國代表團訪美觀察 吳心伯：對中氣氛已變化 FIFA禁世界盃戴彩虹臂章 美國務卿布林肯抨擊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族