川普推特帳號復活 馬斯克稱先前禁用是大錯

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）社群網站推特（Twitter）老闆馬斯克今天表示，推特去年將時任美國總統川普帳號停用的作法是「一大錯誤」，必須改正，還說不介意川普帳號恢復後沒發文。

不過馬斯克（Elon Musk）也表示，推特會繼續禁止煽動暴力的內容。

路透社報導，馬斯克在一則推文中說：「我不介意川普沒推文。重點是推特改正大錯－他的帳號沒有違反法律或服務條款，卻被禁用。不讓在位總統使用平台的行為破壞了大半美國民眾對推特的信任。」

美國去年1月6日發生國會大廈遇襲事件後，推特以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用川普的推特帳號。馬斯克上週在推特發起民調，發現過半數支持恢復川普的帳號，隨即讓他的帳號復活。

不過川普表示無意重返推特，還說他會繼續使用自家開發的社群媒體Truth Social。

關於馬斯克今天聲稱川普並未違反任何推特服務條款就被停用帳號一事，推特公司本身暫未對此回應。

馬斯克今天稍早在推特發文說，煽動暴力將導致帳號停用。他昨天表示推特將「大赦」未違法或散布垃圾郵件的停權用戶，下週將開始放行相關帳號。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111126