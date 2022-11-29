節約能源支出 匈牙利足球場等設施冬季暫關閉

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（中央社匈牙利塞克什白堡29日綜合外電報導）由於能源費用飆漲，匈牙利不得不在冬季關閉圖書館、劇院、游泳池甚至完工啟用不久的足球場。

法新社報導，這些最新穎的足球場足以象徵右翼民族主義總理奧班（Viktor Orban）在位12年的作為，是中歐國家匈牙利許多無力支應能源費用不斷攀升的設施之一。

塞克什白堡（Szekesfehervar）雖然是匈牙利民生最富裕的城市之一，而且是由奧班所屬政黨執政，依然與其他許多城市一般，關閉了博物館、圖書館和劇院。

市長切爾-帕科維奇（Andras Cser-Palkovics）表示，本地由市府管理的新足球場可容納1萬4000人，為了節約支出，本月已關閉。

與奧班同為執政黨青年民主黨（Fidesz）黨員的切爾-帕科維奇在塞克什白堡市政大樓對記者說：「社區活動空間是構成都市的要素，所以沒有人會對節約措施感到高興，但也同意這些措施的必要性。」

一如其他城市，位於首都布達佩斯（Budapest）西南方60公里的塞克什白堡已設法緩和這些設施關閉所造成的不便。

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下一波職業足球聯賽將在明年一月底舉行，屆時不會有任何一場比賽因為足球場關閉而取消。塞克什白堡甲級聯賽球隊費夏華（Fehervar FC）冬季期間經常在新建的足球場訓練，如今可以使用市內其他球場。

切爾-帕科維奇表示，依照計畫，這座2018年建成的球場將在明年一月中重開；並說，他已請求匈牙利甲級足球聯賽將新年期間的傍晚賽事重新排定時間，以節約球場取暖和照明的費用。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111129