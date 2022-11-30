菲律賓革命之父紀念日 勞團要求小馬可仕漲基本工資

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11月30日是反抗西班牙殖民統治的「菲律賓革命之父」波尼法西奧誕辰紀念日。多個菲律賓勞工團體30日集結馬尼拉市的波尼法西奧廣場，要求調高基本工資並保障勞工就業機會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月30日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）今天是反抗西班牙殖民統治的「菲律賓革命之父」波尼法西奧誕辰紀念日。多個菲國勞工團體今天集結，要求小馬可仕政府將每日基本工資調高100披索（約新台幣54.5元）。

菲律賓各地區每日基本工資規定不同。以馬尼拉都會區為例，現行農業基本工資為533披索，非農業基本工資為570披索。

團結一心（Nagkaisa）勞工聯盟、五一運動（Kilusang Mayo Uno）等多個菲律賓勞工團體今天集結位於馬尼拉市的波尼法西奧廣場。

菲律賓自由工人聯盟（FFW）主席馬杜拉（Sonny Matula）說，波尼法西奧（Andrés Bonifacio）創立的反西班牙殖民組織「卡蒂普南」（Katipunan）成員主要來自工農階級，因此他們希望利用這個節日傳達勞工需求。

他表示，勞團提出的訴求包括調高工資、推動公共就業計畫和終止約聘制度。

馬杜拉告訴中央社記者：「我們願意與雇主和總統辦公室對話。希望總統辦公室發起勞工峰會，以便三方夥伴－勞工、雇主和政府討論勞工訴求。」

工黨（Partido Manggagawa）主席馬格都博（Renato Magtubo）說，每日基本工資調高100披索只是為了補足因通貨膨脹損失的金額。即便如願，基本工資「仍處於飢餓水平，要實現憲法規定的生活工資和提高工人生活水準還有很長的路要走」。

針對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）計劃簽署行政命令，授權相關辦公室開設綠色通道，以加速、簡化各項許可證和執照頒發流程，吸引外國企業來菲投資，馬杜拉樂見其成。

他表示，這將削減官僚主義作業流程，鼓勵外商來菲投資，「意味著我們的工人將有更多就業機會，是可喜的進展」。

菲律賓自由工人聯盟國際祕書長蒙塔紐（Allan Montaño）說，只要企業遵守法規維護勞工權益，他們歡迎小馬可仕政府提供誘因，吸引更多外國企業來菲投資。（編輯：林憬屏）1111130

11月30日是反抗西班牙殖民統治的「菲律賓革命之父」波尼法西奧誕辰紀念日。多個菲國勞團成員30日集結，要求小馬可仕政府調高基本工資，並保障勞工就業機會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月30日